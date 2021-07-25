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В «Баффало» рассказали, почему выбрали четверых россиян на драфте НХЛ-2021

12:36
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Руководитель скаутской службы «Баффало» Джерри Фортон объяснил, почему клуб выбрал четверых россиян на драфте НХЛ-2021.

Речь идет о нападающих Александре Кисакове, Стивене Сардаряне, Прохоре Полтапове и защитнике Никите Новикове.

«Каждый из этих игроков играл в системе ведущих клубов в России и заслужил наше доверие, — приводит слова Фортона официальный сайт НХЛ. - Кисаков и Новиков играли вместе и стали чемпионами МХЛ. За последние пару лет мы сделали упор в работе скаутской службы на Россию и Чехию. Все сотрудники, в том числе и я, смотрели много видео с игроками из этих стран.

Могу сказать, что Полтапов — это невероятно мастеровитый игрок. В прошедшем сезоне он был в топе МХЛ по созданию угрозы у чужих ворот, а также по результативности. У него есть отличные шансы уже в этом году закрепиться в КХЛ, и мы будем счастливы, если это произойдет. Также у него есть все, чтобы в будущем заиграть в НХЛ.

Кисаков — невероятно результативный игрок, он блестяще себя проявил в плей-офф. Это хоккеист высочайшего таланта, способный забивать голы. Его динамичность позволяет ему быть на высоте даже с его небольшими габаритами.

Почему выбрали четверых россиян? В России они играют на высоком уровне в условиях жесткой конкуренции. Все российские игроки, которых мы взяли, последние два сезона показывали отличную игру как в ходе регулярного чемпионата, так и в плей-офф и на международных турнирах".

Всего на драфте НХЛ-2021 было выбрано 29 российских юниоров. Это рекордное число наших хоккеистов за 18 лет.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/buffalo-reshil-sobrat-novuyu-russkuyu-pyaterku/c-325799436

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