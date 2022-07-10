Ламорелло о Романове: «Мы получили защитника в топ-4, и у него есть потенциал стать еще сильнее»
Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал обмен с «Монреалем», в результате которого команда из Нью-Йорка получила российского защитника Александра Романова.
«У нас появился шанс получить 22-летнего защитника в топ-4. У него отличный характер и дух соперничества. Мы достаточно хорошо поняли это в матчах против «Монреаля», когда он еще выступал за эту команду. Мы знаем, какие качества принесет Романов, к тому же, он растет, у него есть потенциал стать еще сильнее», — приводит The Athletic слова Ламорелло.
«Монреаль» обменял Романова в «Айлендерс» перед драфтом НХЛ-2022, в обмен на 22-летнего россиянина «Канадиенс» получили 13-й драфт-пик в первом раунде.
Романов выступал за «Монреаль» с сезона-2020/21. В прошлом сезоне россиянин набрал 13 (3+10) очков в 79 матчах за команду в регулярном чемпионате НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -