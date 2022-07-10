Ламорелло о Романове: «Мы получили защитника в топ-4, и у него есть потенциал стать еще сильнее»

В «Айлендерс» довольны тем, что получили Романова в результате обмена с «Монреалем»

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал обмен с «Монреалем», в результате которого команда из Нью-Йорка получила российского защитника Александра Романова.

«У нас появился шанс получить 22-летнего защитника в топ-4. У него отличный характер и дух соперничества. Мы достаточно хорошо поняли это в матчах против «Монреаля», когда он еще выступал за эту команду. Мы знаем, какие качества принесет Романов, к тому же, он растет, у него есть потенциал стать еще сильнее», — приводит The Athletic слова Ламорелло.

«Монреаль» обменял Романова в «Айлендерс» перед драфтом НХЛ-2022, в обмен на 22-летнего россиянина «Канадиенс» получили 13-й драфт-пик в первом раунде.

Романов выступал за «Монреаль» с сезона-2020/21. В прошлом сезоне россиянин набрал 13 (3+10) очков в 79 матчах за команду в регулярном чемпионате НХЛ.