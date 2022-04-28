В Ассоциации игроков НХЛ рассказали об участии россиян на драфте лиги в 2022 году

Директор по связям с общественностью Ассоциации игроков НХЛ Джонатан Уэзердон рассказал о возможном участи российских хоккеистов на драфте лиги в 2022 году.

«Кто писал о бане российских игроков на предстоящем драфте? Команды сами вправе выбирать игроков из той или иной страны», — приводит Metaratings слова Уэзердона.

Ранее юниорская лига Канады CHL объявила о недопуске российских и белорусских хоккеистов к участию в драфте в этом году.

Драфт-2022 в НХЛ пройдет с 7 по 8 июля в Монреале и станет 60-м в истории лиги.