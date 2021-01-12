В Америке посчитали: Овечкин потерял 188 матчей и 100 голов из-за вынужденных пауз в НХЛ

Канадский спортивный канал TSN подсчитал, сколько пропустил матчей и не забил голов нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по независящим от него причинам.

Получилось, что за все время выступлений в НХЛ 35-летний россиянин не смог принять участие в 155 матчах. Учитывая среднюю результативность хоккеиста по сезонам, Овечкин не досчитался около 100 голов.

Он пропустил весь сезон из-за локаута в сезоне-2004/05 (82 игры). Еще в 34 матчах форвард не сыграл из-за локаута в сезоне-2012/13.

В прошлом сезоне Овечкин пропустил 13 матчей регулярки из-за остановки чемпионата вследствие коронавируса.

В предстоящем сезоне россиянин не сыграет еще в 26 матчах, так как сезон пройдет в укороченном формате.

Отметим, что Овечкину до топ-3 лучших снайперов НХЛ в истории осталось 60 голов. На третьем месте идет Яромир Ягр. До Уэйна Гретцки (первое место) нужно забить еще 188 голов.