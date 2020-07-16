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В Америке назвали лучших правых форвардов Кубка Стэнли. В топ-10 — три россиянина

08:41
Никита Кучеров. Фото nhl.com
Никита Кучеров. Фото nhl.com
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Журналисты официального сайта НХЛ составили рейтинг лучших правых нападающих лиги, которые примут участие в плей-офф. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды. Первое место занял Давид Пастрняк из «Бостона». Вместе с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным он разделил звание лучшего снайпера регулярного сезона.

На второй позиции лучший бомбардир прошлого сезона и форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. В текущем сезоне на его счету 85 (33+52) очков в 68 матчах.

В топ-10 расположились: Патрик Кейн («Чикаго»), Микко Рантанен («Колорадо»), Митчелл Марнер («Торонто»), Марк Стоун («Вегас»), Блейк Уилер, Патрик Лайне (оба — «Виннипег»), Владимир Тарасенко «(Сент-Луис») и Андрей Свечников («Каролина»).

У Тарасенко 10 (3+7) очков в 10 матчах, он пропустил большую часть сезона из-за травмы. У Свечникова 61 (24+37) балл в 68 встречах.

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