В Америке назвали лучших левых форвардов Кубка Стэнли. Овечкин обогнал всех и даже Панарина

Журналисты официального сайта НХЛ составили рейтинг лучших левых нападающих лиги, которые примут участие в плей-офф. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды. Первое место занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На пару с Давидом Пастрняком из «Бостона» он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.

Второй — одноклубник Пастрняка Брэд Маршан, третий — Артемий Панарин. Нападающий «Рейнджерс» набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах.

Далее в рейтинге расположились: Джонатан Юбердо («Флорида), Макс Пачоретти («Вегас»), Джонни Годро («Калгари»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джейк Гюнтцель («Питтсбург»), Габриэль Ландескуг («Колорадо)», Мэттью Ткачак («Калгари»).