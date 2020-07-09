НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

В Америке назвали лучших левых форвардов Кубка Стэнли. Овечкин обогнал всех и даже Панарина

9 июля 2020, 14:30
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Теги:

Журналисты официального сайта НХЛ составили рейтинг лучших левых нападающих лиги, которые примут участие в плей-офф. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды. Первое место занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На пару с Давидом Пастрняком из «Бостона» он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.

Второй — одноклубник Пастрняка Брэд Маршан, третий — Артемий Панарин. Нападающий «Рейнджерс» набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах.

Далее в рейтинге расположились: Джонатан Юбердо («Флорида), Макс Пачоретти («Вегас»), Джонни Годро («Калгари»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джейк Гюнтцель («Питтсбург»), Габриэль Ландескуг («Колорадо)», Мэттью Ткачак («Калгари»).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/super-16-nhl-power-rankings-top-left-wings-in-cup-qualifiers/c-317342150?tid=278386388

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир