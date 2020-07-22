Эксперты NHL Network составили рейтинг лучших центральных нападающих НХЛ. На первом месте нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Далее в рейтинге расположились в порядке убывания: Натан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Сидни Кросби («Питтсбург») Остон Мэттьюс («Торонто»), Джек Айкел («Баффало»), Патрис Бержерон («Бостон»).

На восьмом месте нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. На его счету 74 (25+49) очка в 55 матчах при показателе полезности «+7» и 58 минутах штрафа.

Девятый — Мика Зибанежад из «Рейджерс», на 10-й позиции форвард «Флориды» Александр Барков.