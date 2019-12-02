В АХЛ установлен рекорд плюшевых игрушек на льду, Алексеев прыгнул в гору из них

Болельщики клуба АХЛ «Херши Беарс» установили новый мировой рекорд, запустив на лед 45,650 плюшевых игрушек. Это произошло на матче против «Хартфорда», когда гол забил защитник Кристиан Юос, который в 2018 году выиграл Кубок Стэнли вместе с «Вашингтоном».

Зрители побили прошлогодний рекорд, когда на льду оказалось 34 798 игрушечных зверей.

Напомним, что кидание плюшевых игрушек на лед — ежегодная акция, которая проводится в преддверии католического Рождества. Зрители приносят с собой игрушки и кидают их на лед после первого забитого гола. Потом их собирают и используют как подарки в благотворительных целях.

Напомним, за «Херши», который является фарм-клубом «Вашингтона», выступает российский защитник Александр Алексеев. Он прыгнул в гору игрушек, собранную на льду.

.@Alexeyev04 was more than happy to jump into the pile of Teddy Bears. Great form! pic.twitter.com/qcz1UxTfWV — Ian Oland (@ianoland) December 1, 2019