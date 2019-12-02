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В АХЛ установлен рекорд плюшевых игрушек на льду, Алексеев прыгнул в гору из них

11:50
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Болельщики клуба АХЛ «Херши Беарс» установили новый мировой рекорд, запустив на лед 45,650 плюшевых игрушек. Это произошло на матче против «Хартфорда», когда гол забил защитник Кристиан Юос, который в 2018 году выиграл Кубок Стэнли вместе с «Вашингтоном».

Зрители побили прошлогодний рекорд, когда на льду оказалось 34 798 игрушечных зверей.

Напомним, что кидание плюшевых игрушек на лед — ежегодная акция, которая проводится в преддверии католического Рождества. Зрители приносят с собой игрушки и кидают их на лед после первого забитого гола. Потом их собирают и используют как подарки в благотворительных целях.

Напомним, за «Херши», который является фарм-клубом «Вашингтона», выступает российский защитник Александр Алексеев. Он прыгнул в гору игрушек, собранную на льду.

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