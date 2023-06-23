В 2024 году потолок зарплат в НХЛ может вырасти на 4 миллиона долларов

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн ожидает, что в 2024 году потолок зарплат в лиге вырастет на 4 миллиона долларов.

«Мы ожидаем, что в следующем году будет скачок в районе более 4 миллионов долларов. Но не ловите меня на слове, это только первоначальная оценка», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.

В следующем сезоне потолок зарплат вырастет на 1 миллион и составит 83,5 миллиона долларов. В сезоне-2019/20 он составлял 81,5 миллиона долларов на команду, в минувшем сезоне — 82,5 миллиона.