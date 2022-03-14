Ужасная серия Кучерова: не забивает в НХЛ семь матчей подряд

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров не забивает в чемпионате НХЛ семь матчей подряд

«Тампа-Бэй» обыграла «Ванкувер» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Молний» Никита Кучеров не набрал ни одного очка в этой встрече и заработал показатель полезности «-1». При этом Кучеров провел на льду 23 минуты, из которых 3:31 — в большинстве.

Звезда «Тампы» не набирает очки уже три встречи кряду, а не забивает еще больше — семь матчей подряд. За эти семь игр Кучеров заработал показатель полезности «-11».

Всего в нынешнем сезоне он провел 24 встречи в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 30 (10+20) очков.