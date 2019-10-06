Ужасная ошибка голкипера «Нью-Джерси», которой воспользовался Айкел

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Нью-Джерси», в середине второго периода счет 4:1. На 18-й минуте в большинстве отличился капитан «клинков» Джек Айкел. Он воспользовался ошибкой голкипера «дьяволов» Маккензи Блэквуда, который не смог зафиксировать шайбу. Она вылезла на пятак, откуда Айкел переправил ее в ворота.

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