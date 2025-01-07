Ушел из жизни четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Эл Макнил

Канадский хоккеист Эл Макнил, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ «Калгари Флэймз».

Макнил в качестве игрока представлял «Торонто Мейпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз».

Эл был последним главным тренером «Атланта Флэймз» в НХЛ и первым главным тренером «Калгари Флэймз» в течение первых двух сезонов в нашем городе.

Макнил много лет был частью хоккейной команды «Флэймз». Он вернулся на скамейку запасных НХЛ в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Флэймз» на 13 игр в сезоне 2002-2003.