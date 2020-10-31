Университет Северной Дакоты исключил из состава хоккеиста, издевавшегося над чернокожим инвалидом в школе

Университет Северной Дакоты исключил из состава своей хоккейной команды защитника Митчелла Миллера, выбранного «Аризоной» на драфте НХЛ-2020 под 111-м номером, сообщает Grand Forks Herald.

Ранее стало известно, что «Койотс» отказались от прав на 18-летнего канадца. Клуб НХЛ сделал это в связи с тем, что выяснилось, что Митчелл в школе издевался над чернокожим одноклассником Исайей Мейером-Кротерсом, испытывавшим проблемы в развитии. Также он оскорблял его на расовой почве и избивал. За это игрок был приговорен к 25 часам общественных работ.

Отмечается, что Миллер может остаться в университете в качестве студента.