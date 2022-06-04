Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ларри Хиллман

Скончался шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ларри Хиллман, сообщает пресс-служба «Торонто».

Хиллман умер в возрасте 85 лет.

«Мы глубоко опечалены известиями о смерти Хиллмана. Он всегда был джентльменом с теплой улыбкой. Он был гордым мужем, отцом и семьянином. Все наши мысли сейчас с его близкими», — говорится в заявлении «Мэйпл Ливз».

Хиллман выиграл 4 Кубка Стэнли в составе «Торонто» (1962, 1963, 1964, 1967), а также по одному Кубку — в «Детройте» (1955) и в «Монреале» (1969). Защитник набрал 243 (38+205) очка в 864 матчах в НХЛ.