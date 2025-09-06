Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли и участник Суперсерии-1972 Кен Драйден

Бывший вратарь сборной Канады и «Монреаля» Кен Драйден умер в возрасте 78 лет, сообщает пресс-служба «Канадиенс».

Причиной смерти стал рак.

«Кен Драйден был выдающимся спортсменом и человеком, а за маской скрывалась невероятная личность. Сегодня мы скорбим не только о потере краеугольного камня одной из величайших хоккейных династий, но и о потере семьянина, заботливого гражданина и джентльмена, глубоко повлиявшего на нашу жизнь и жизнь общества на протяжении поколений. Он был одной из настоящих легенд, которые помогли сделать этот клуб таким, каким он является сегодня. Кен воплощал в себе все лучшее, что есть в «Монреале», и его наследие выходит за рамки нашего спорта. От имени семьи Молсон и всей нашей организации я хотел бы выразить самые искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кому посчастливилось знать его лично», — говорится в обращении владельца «Монреаля» Джеффа Молсона.

За «Канадиенс» Драйден выступал с 1970 по 1979 год и выиграл шесть Кубков Стэнли (1971, 1973, 1976-1979). Он пять раз признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (1973, 1976-1979). В 1983 году Драйдена включили в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 2007 году «Монреаль» вывел из обращения номер 29.

В составе сборной Канады вратарь был участником Суперсерии 1972 года против сборной СССР, в которой сыграл четыре матча.

В 1997 году Драйден стал президентом «Торонто», но покинул команду через семь лет, чтобы баллотироваться в парламент Канады. На выборах он одержал победу и был назначен министром социального развития страны. В 2006 году его переизбрали на эту должность.