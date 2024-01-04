Умер самый возрастной новичок в истории НХЛ

Экс-защитник «Сент-Луиса» Конни Мэдиган скончался в возрасте 89 лет, сообщает бывший игрок «Лос-Анджелеса» Стив Карлсон в своем аккаунте в соцсетях.

Мэдиган — самый возрастной новичок в НХЛ. Его дебют в в североамериканской лиге состоялся в 38-летнем возрасте. В сезоне-1972/73 он сыграл 20 матчей за «Сент-Луис Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (0+3) очка. В плей-офф на его счету 5 игр без результативных действий.

Бывший нападающий «Миннесоты» и сборной СССР Хелмут Балдерис находится на втором месте в рейтинге самых поздних дебютов в НХЛ — 37 лет.