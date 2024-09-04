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Умер отец хоккеистов Павла и Валерия Буре

Евгений Козинов
Корреспондент
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Владимир Буре.
Фото Фото из личного архива Владимира Буре

Во вторник в Майами ушел из жизни призер Олимпийских игр в плавании, обладатель Кубка Стэнли в качестве тренера «Нью-Джерси» и отец хоккеистов Павла и Валерия Буре Владимир Буре. Ему было 73 года.

«С прискорбием сообщаем о кончине Владимира Буре — 3 сентября 2024 года в городе Майами, штат Флорида. О дате похорон мы известим позже», — сообщили «Матч ТВ» близкие к Владимиру Буре люди.

Несколько недель назад Владимира Буре госпитализировали из-за сердечного приступа. Он жаловался на сильные боли в сердце. В 2020-м Буре-старший перенес инсульт.

Владимир Буре — четырехкратный призер Олимпийских игр (бронза в 1968-м, две бронзы и серебро в 1972-м), двукратный призер чемпионатов мира (серебро в 1973-м и 1975-м), семикратный призер чемпионатов Европы (золото и серебро в 1970-м, два серебра и бронза в 1974-м, серебро и бронза в 1977-м). После завершения спортивной карьеры пловца работал хоккейным тренером: в 2000 и 2003 с «Нью-Джерси» становился обладателем Кубка Стэнли.

Владимир Буре. «Я вернулся с того света». Отец братьев Буре перенес инсульт, месяц лежал в коме, но возвратился к жизни

Источник: Матч ТВ
Валерий Буре
Павел Буре
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