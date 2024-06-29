Умер четырехкратный победитель Кубка Стэнли Павелич

Бывший хоккеист «Детройта» Марти Павелич скончался на 97-м году жизни, сообщает пресс-служба «Ред Уингз» в социальных сетях.

«Команда «Детройт Ред Уингз» глубоко опечалена, узнав о смерти Мартина Николаса Павелича, который скончался в четверг в возрасте 96 лет после непродолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом», — говорится в заявлении клуба НХЛ.

Павелич провел в «Детройте» всю карьеру с 1947 по 1957 годы. Он провел за команду 633 матча, в которых забросил 93 шайбы и сделал 159 результативных передач. Хоккеист четырежды становился обладателем Кубка Стэнли и четыре раза участвовал в Матче всех звезд НХЛ.