Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель Бонин

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель Бонин скончался в возрасте 93 лет, сообщает пресс-служба НХЛ.

По словам дочери бывшего хоккеиста, он умер в воскресенье утром в окружении семьи.

Бонин играл в НХЛ с 1952 по 1962 год за «Детройт», «Бостон» и «Монреаль». Первый Кубок Стэнли он завовевал в составе «Ред Уингз» в 1955 году, остальные три — в составе «Канадиенс» (1958,1959,1960).