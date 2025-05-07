Хоккей
7 мая, 09:59

Уилсон — о поражении от «Каролины: «Нам нужно забрать хотя бы один матч дома»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал поражение в первом матче серии с «Каролиной» (1:2 ОТ).

«Мы кое-что изменим, посмотрим видео. Сегодня мы были недостаточно хороши большую часть времени. Постараемся сделать выводы и исправиться в следующей игре. Пару раз мы неплохо взламывали их оборону, но не удалось реализовать моменты. Хорошая реализация позволит нам больше контролировать игру и забивать чаще. У нашей команды достаточно опыта. Прошла только одна игра. Не думаю, что кто-то ждал, что в плей-офф будет только ровный взлет, но в следующий раз нам нужно быть лучше. Внести изменения в план, играть умнее и наказывать за лишнюю агрессивность. Нам нужно забрать хотя бы один матч дома», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

Второй матч серии состоится 9 мая в Вашингтоне и начнется в 02.00 по московскому времени.

Том Уилсон
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Werewolf

    Но большинство скажут - балабол

    07.05.2025

  • Догада

    некоторые утверждают, что мысли материализуются

    07.05.2025

  • Werewolf

    Ну сказал бы мы выиграем Стенли )))) что изменилось бы?

    07.05.2025

  • Догада

    пессимизм болельщиков понятен, но сами игроки должны быть более позитивно настоены

    07.05.2025

  • Werewolf

    Естественно не способны. Игры дома две, одну проиграли. ПОКА больше одной домашней взять не могут. Как бы не пыжились. Вот если возьмут, тогда есть варианты.

    07.05.2025

  • Догада

    "хотя бы", неужели на большее уже не способны

    07.05.2025

  • андр

    Не нужно.

    07.05.2025

    • «Вашингтон» стал худшей командой в XXI веке по числу бросков в домашнем матче плей-офф с овертаймом

    Фетисов: «Овечкин нацелен дойти до финала»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 18 12 6 25
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 19 10 9 22
    5 Рейнджерс 20 10 10 22
    6 Филадельфия 18 9 9 21
    7 Коламбус 18 9 9 20
    8 Вашингтон 18 8 10 18
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 20 12 8 24
    2 Детройт 19 11 8 23
    3 Монреаль 18 10 8 22
    4 Оттава 19 9 10 22
    5 Тампа-Бэй 18 9 9 20
    6 Флорида 18 9 9 19
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 18 6 12 16
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Миннесота 20 9 11 22
    6 Юта 18 10 8 21
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
    2 Анахайм 18 11 7 23
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Вегас 18 8 10 22
    5 Эдмонтон 20 9 11 22
    6 Ванкувер 20 9 11 20
    7 Сан-Хосе 19 8 11 19
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    17.11 01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер 2 : 6
    17.11 02:00 Миннесота – Вегас 3 : 2 ОТ
    17.11 03:00 Рейнджерс – Детройт 1 : 2
    17.11 05:00 Колорадо – Айлендерс 4 : 1
    Все результаты / календарь

