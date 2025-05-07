Уилсон — о поражении от «Каролины: «Нам нужно забрать хотя бы один матч дома»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал поражение в первом матче серии с «Каролиной» (1:2 ОТ).

«Мы кое-что изменим, посмотрим видео. Сегодня мы были недостаточно хороши большую часть времени. Постараемся сделать выводы и исправиться в следующей игре. Пару раз мы неплохо взламывали их оборону, но не удалось реализовать моменты. Хорошая реализация позволит нам больше контролировать игру и забивать чаще. У нашей команды достаточно опыта. Прошла только одна игра. Не думаю, что кто-то ждал, что в плей-офф будет только ровный взлет, но в следующий раз нам нужно быть лучше. Внести изменения в план, играть умнее и наказывать за лишнюю агрессивность. Нам нужно забрать хотя бы один матч дома», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

Второй матч серии состоится 9 мая в Вашингтоне и начнется в 02.00 по московскому времени.