Уилсон: «Не допускаю мысли, что когда-нибудь Овечкин не будет в «Вашингтоне»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон поделился мнением о выступлении нападающего Александра Овечкина за столичный клуб.

«Ни на секунду не допускаю мысли, что когда-нибудь Ови не будет в составе «Кэпиталс». Он по-прежнему летает по льду... Его никогда нельзя списывать со счетов. Это выдающийся лидер. Уверен, он еще долго будет зажигать», — приводит слова Уилсона журналист Сэмми Сильбер.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 39-летний россиянин набрал 73 (44+29) очка в 65 матчах. 6 апреля он побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в лиге за карьеру. Позднее россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 897.

«Вашингтон» стал победителем Восточной конференции. В первом раунде плей-офф столичная команда обыграла «Монреаль» (4-1), а во втором уступила «Каролине» (1-4).