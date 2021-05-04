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Уилсон провоцировал игроков «Рейнджерс» после драки с Панариным и Бучневичем

10:17
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В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» (6:3) произошла драка с участием российских хоккеистов.

Потасовка началась в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Том Уилсон напал на Павла Бучневича. К драке подключились партнеры по команде, включая Артемия Панарина. Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич были оштрафованы за этот инцидент. В штрафном боксе Уилсон стал провоцировать «скамейку» «Рейнджерс».

Видео потасовки:

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