Уилсон провоцировал игроков «Рейнджерс» после драки с Панариным и Бучневичем

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» (6:3) произошла драка с участием российских хоккеистов.

Потасовка началась в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Том Уилсон напал на Павла Бучневича. К драке подключились партнеры по команде, включая Артемия Панарина. Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич были оштрафованы за этот инцидент. В штрафном боксе Уилсон стал провоцировать «скамейку» «Рейнджерс».

Видео потасовки:

Tom Wilson punches Pavel Buchnevich in the head when he's down. Panarin comes into to defend him #NYR pic.twitter.com/GkWCD569Gp — Rob Taub (@RTaub_) May 4, 2021