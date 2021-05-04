Уилсон провоцировал игроков «Рейнджерс» после драки с Панариным и Бучневичем
10:17
В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» (6:3) произошла драка с участием российских хоккеистов.
Потасовка началась в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Том Уилсон напал на Павла Бучневича. К драке подключились партнеры по команде, включая Артемия Панарина. Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич были оштрафованы за этот инцидент. В штрафном боксе Уилсон стал провоцировать «скамейку» «Рейнджерс».
Видео потасовки:
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