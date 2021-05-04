Известный американский хоккейный журналист, автор ESPN Грег Вышински высказался о драке форварда «Вашингтона» Тома Уилсона в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3).

«Уилсон просто пересек черту. Панарин отбыл двухминутный штраф за грубость и не вернулся в игру из-за травмы нижней части тела. А Уилсон получил двойной малый штраф и 10-минутное удаление, что позволило ему закончить матч. Кроме этого, он забил свой 13-й гол в сезоне, а «Вашингтон» одержал победу. Уилсон — это громоотвод для споров и проклятий, потому что история его взаимоотношений с департаментом безопасности очень длинная. В марте Уилсон был дисквалифицирован на семь матчей, так как после его удара получил травму защитник «Бостона» Брэндон Карло», — отметил Вышински.

На 28-й минуте встречи Уилсон сначала ударил лежащего возле ворот «Кэпиталз» Павла Бучневича, а затем повалил на лед Артемия Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. При этом Панарин был без шлема и мог получить травму головы. 27-летний канадец получил 2+2 и 10 минут штрафа. Позже стало известно, что россиянин выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела.