Уилсон пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за болезни

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом». Как сообщила пресс-служба клуба, игрок пропустит встречу из-за болезни.

Матч «Вашингтон» — «Сент-Луис» начнется в 03.00 по московскому времени.

В этом сезоне 30-летний Уилсон сыграл в 58 матчах и набрал 45 (26+19) очков.