Уилсон — о травме Овечкина: «Я уверен, что он вернется сильнее, чем когда-либо»
Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон поделился эмоциями о травме российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.
«Мы сидели и говорили: «Это странно. Невероятно, что он действительно травмирован». Это одна из тех вещей, когда ты думаешь: «Неужели он действительно пропустит игры?» Для меня это в новинку. Алекс играет уже 20 лет каждую смену, проводя силовые приемы против парней. Он силовой форвард, возможно, лучший снайпер в истории который играет очень жестко. Это потрясающе. Я уверен, что он вернется сильнее, чем когда-либо, и скоро будет на высоте», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.
39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Пресс-служба «Вашингтона» объявила, что Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.
В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|28
|2
|Нью-Джерси
|22
|13
|9
|28
|3
|Вашингтон
|19
|13
|6
|27
|4
|Рейнджерс
|18
|12
|6
|25
|5
|Айлендерс
|20
|7
|13
|19
|6
|Коламбус
|19
|8
|11
|18
|7
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|8
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|18
|10
|8
|22
|4
|Бостон
|21
|9
|12
|21
|5
|Баффало
|19
|9
|10
|19
|6
|Детройт
|19
|8
|11
|18
|7
|Оттава
|19
|8
|11
|17
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|19
|13
|6
|29
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|20
|11
|9
|22
|5
|Сент-Луис
|21
|9
|12
|19
|6
|Юта
|19
|7
|12
|17
|7
|Чикаго
|20
|7
|13
|15
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|12
|8
|26
|2
|Калгари
|20
|11
|9
|25
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|22
|6
|16
|17
|22.11
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|1 : 2
|22.11
|03:00
|
Оттава – Вегас
|2 : 3
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|4 : 2
|22.11
|03:00
|
Бостон – Юта
|1 : 0
|22.11
|03:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|7 : 6 ОТ
|22.11
|03:00
|
Детройт – Айлендерс
|2 : 1
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|22.11
|04:30
|
Чикаго – Флорида
|3 : 1
|22.11
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|3 : 5
|22.11
|05:00
|
Калгари – Рейнджерс
|3 : 2