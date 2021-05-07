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Уилсон прокомментировал стычку с Панариным и Бучневичем: «Не ожидал такого бурного обсуждения»

7 мая 2021, 23:23
Том Уилсон. Фото novacapsfans.com.
Том Уилсон. Фото novacapsfans.com.
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Форвард «Вашингтона» Том Уилсон высказал свое мнение по поводу эпизода во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3). Во время игры у него произошла стычка с россиянами Артемием Панариным и Павел Бучневичем.

 

«После игры я бы ни за что не подумал, что это вызовет такое бурное обсуждение, — цитирует хоккеиста The Washington Post 7 мая. — Что бы я не сказал сейчас, это не изменит мнение людей. Они уже определили свою точку зрения, и мне нужно двигаться вперед. Я рад, что Панарин чувствует себя хорошо. Ему лучше. Я связался с ним. Это то, что действительно имеет значение сейчас.

Мне эта ситуация показалась обычной хоккейной стычкой. Думаю, что такие же чувства были у игроков обоих команд. После игры это, несомненно, обрело новую жизнь. Такие драки довольно хаотичны, во время них много чего происходит, но в тот момент я об этом не думал».

Уилсон избежал дисквалификации за стычку с Бучневичем и Панариным. В «Рейнджерс» выразили протест против этого, за что клуб оштрафовали на 250 тысяч долларов. Панарин из-за травмы пропустит остаток сезона.

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