Уилсон прокомментировал стычку с Панариным и Бучневичем: «Не ожидал такого бурного обсуждения»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон высказал свое мнение по поводу эпизода во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3). Во время игры у него произошла стычка с россиянами Артемием Панариным и Павел Бучневичем.

Bro WHAT is Tom Wilson doing pic.twitter.com/JV4qCmJ24n — Spoked Z (@SpokedZ) May 4, 2021

«После игры я бы ни за что не подумал, что это вызовет такое бурное обсуждение, — цитирует хоккеиста The Washington Post 7 мая. — Что бы я не сказал сейчас, это не изменит мнение людей. Они уже определили свою точку зрения, и мне нужно двигаться вперед. Я рад, что Панарин чувствует себя хорошо. Ему лучше. Я связался с ним. Это то, что действительно имеет значение сейчас.

Мне эта ситуация показалась обычной хоккейной стычкой. Думаю, что такие же чувства были у игроков обоих команд. После игры это, несомненно, обрело новую жизнь. Такие драки довольно хаотичны, во время них много чего происходит, но в тот момент я об этом не думал».

Уилсон избежал дисквалификации за стычку с Бучневичем и Панариным. В «Рейнджерс» выразили протест против этого, за что клуб оштрафовали на 250 тысяч долларов. Панарин из-за травмы пропустит остаток сезона.