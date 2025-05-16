Уилсон — о вылете «Вашингтона»: «Трудно осознать, что этот состав уже никогда не будет вместе»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал вылет команды из плей-офф Кубка Стэнли от «Каролины».

«Это действительно тяжело. Это один из лучших сезонов в моей хоккейной карьере — столько удовольствия, такая сплоченная команда... Очень трудно оглянуться в раздевалке после окончания сезона и осознать, что именно этот состав уже никогда не соберется и не будет вместе», — приводит слова Уилсона пресс-служба НХЛ.

В этом плей-офф 31-летний американец провел 10 матчей матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Кэпиталз» уступили «Харрикенз» в серии со счетом 1-4 и вылетели из Кубка Стэнли. В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (2-3).