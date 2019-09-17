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Уилсон принес «Вашингтону» победу над «Чикаго» в шикарном слаломном проходе

06:27
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«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в овертайме обыграл «Чикаго» — 4:3. Победный гол на счету Тома Уилсона, которому удался шикарный слаломный проход из своей зоны.

Россияне не принимали участия в этой встрече. 3 (1+2) очка набрал белорусский форвард Алексей Протас.

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