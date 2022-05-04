Уилсон получил травму нижней части тела в первом матче серии с «Флоридой»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон получил травму в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (4:2), сообщает журналистка Саманта Пэлл.

Как сообщил главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт, у 28-летнего канадца травма нижней части тела. В ближайшее время его состояние оценят врачи клуба.

В текущем сезоне Уилсон провел 78 матчей, в которых набрал 52 (24+28) очка.