Уилсон об Овечкине: «Слово «безумие» — это один из вариантов»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон поделился мнением об игре нападающего Александра Овечкина в плей-офф НХЛ.

«Слово «безумие» — это один из вариантов. Можно вставить кучу разных слов, и все равно никто не поймет. Если бы у кого-то была инструкция, как «делать Ови», уже штамповали бы таких, но я такого не вижу. Он может изменить игру силовым приемом, голом, важным моментом или блокированным броском. Вот что делают лидеры. Они проявляют себя в трудные моменты и жертвуют собой. И он делает это в каждой игре и каждый год, что я здесь», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

В текущем розыгрыше плей-офф 39-летний россиянин провел 5 матчей, в которых набрал 5 (4+1) очков.