Уилсон: «Если бы не я, мы бы сейчас говорили об Овечкине и Ягре»

Партнер Александра Овечкина по «Вашингтону» Том Уилсон прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3).

«Если бы не я, Овечкин бы опередил Халла. Забил он, но шайба лишь черканула по моей руке. Мне стоило просто уйти с дороги, и мы бы сейчас говорили о Ягре», — приводит слова Уилсона журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

Уилсон забил первый гол команды в этой встрече. После броска Тревора ван Римсдайка от синей линии Овечкин подправил шайбу, однако затем ее коснулся еще и Уилсон, став в итоге автором гола.

Овечкин в прошедшей встрече набрал 3 (1+2) очка, став автором третьего гола «Кэпиталз». Он забросил свою 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ и догнал Бретта Халла, который занимает четвертое место в истории лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола). Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).