Уилли Дежарден: "Вашингтон" оказал на нас давление своей скоростью"

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Уилли Дежарден считает, что его команде не хватило скорости в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (4:6). По его словам, соперник поймал кураж.

– Это был тяжелый выезд, – цитирует официальный сайт НХЛ Дежардена. – Мы хорошо сыграли в первом матче с "Айлендерс", но ничего не получили. Сейчас тоже была тяжелая игра. Казалось, что нам не хватало сил, но парни бились.

Когда "Вашингтон" заводится, он очень быстр. И у них не просто один или два игрока быстры. У них всегда человечка четыре стремительно атакуют. Показалось, что мы растерялись, поскольку соперник оказал на нас давление своей скоростью.