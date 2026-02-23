«Уилкс-Берри» победил «Бриджпорт», Мурашов сыграл на ноль

«Уилкс-Берри» победил «Бриджпорт» в гостевом матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:0.

Российский вратарь гостей Сергей Мурашов отразил все 25 бросков в створ ворот.

В сезоне-2025/26 21-летний Мурашов в 26 матчах АХЛ одержал 20 побед, в трех встречах сыграл на ноль. Его средний коэффициент надежности составляет 2,13, а процент отраженных бросков — 92,4.

«Уилкс-Берри» (фарм-клуб «Питтсбурга») занимает второе место в таблице Восточной конференции (75 очков в 53 встречах).