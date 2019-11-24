Уилер сравнял счет в матче с «Коламбусом», Куликов сделал ассист

Форвард «Виннипега» Блейк Уилер забросил шайбу в ворота «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ассистировали ему Дмитрий Куликов и Джек Рослович.

Счет в матче стал равным — 1:1. На данный момент в игре перерыв между первым и вторым периодами.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков