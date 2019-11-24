Уилер сравнял счет в матче с «Коламбусом», Куликов сделал ассист
04:10
Форвард «Виннипега» Блейк Уилер забросил шайбу в ворота «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ассистировали ему Дмитрий Куликов и Джек Рослович.
What a feed!! What a finish!!— Winnipeg Jets (@NHLJets) November 24, 2019
?: @BiggieFunke
?: @JRoslovic96
?: Dmitry Kulikov
1-1 | #HockeyFightsCancer | #GoJetsGo | #CBJvsWPG pic.twitter.com/oskLObXbc9
Счет в матче стал равным — 1:1. На данный момент в игре перерыв между первым и вторым периодами.
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