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Уилер сравнял счет в матче с «Коламбусом», Куликов сделал ассист

04:10
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Форвард «Виннипега» Блейк Уилер забросил шайбу в ворота «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ассистировали ему Дмитрий Куликов и Джек Рослович.

Счет в матче стал равным — 1:1. На данный момент в игре перерыв между первым и вторым периодами.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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