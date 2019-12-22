Уилер отобрал у Ковальчука звание самого результативного игрока в истории «Виннипега»/ «Атланты»

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромно проиграла «Виннипегу» — 0:6. В составе канадской команды 2 (1+1) очка набрал нападающий Блейк Уилер. Он превзошел результат Ильи Ковальчука по количеству очков за франшизу. На счету россиянина, игравшего за «Атланту», 615 (328+287) баллов в 594 играх.

Уилер набрал 616 очков в 675 матчах.

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