Редакция официального сайта НХЛ назвала самые яркие моменты лиги в 2019 году. Один из обозревателей Дэн Розен назвал среди них уход из «Коламбуса» Артемия Панарина и Сергея Бобровского. Однако в первую очередь он вспомнил выступление странного талисмана «Филадельфии» Гритти на стадионной серии.

«Моя первая мысль — Гритти на стадионной серии в Филадельфии. Как мы смеялись, глядя на его выходки. Было очень весело.

Но моя следующая мысль — «Коламбус» в Кубке Стэнли, особенно после поражения в шестой игре второго раунда Восточной конференции против «Бостона». Сезон был окончен, но «Блю Джекетс» остались на льду, чтобы поприветствовать фанеатов, которые стояли и поддерживали команду, скандируя «CBJ, CBJ, CBJ». Артемий Панарин и Сергей Бобровский помахали им на прощание. Было грустно. Было приятно. Это был конец", — рассказал Розен.

Этим летом Панарин ушел в «Рейнджерс», а Бобровский — во «Флориду».