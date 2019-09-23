Уэйн Руни сделал Овечкину подарок

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, а также его партнеры по команде, среди которых был и Евгений Кузнецов, посетили матч MLS «Ди Си Юнайтед» — «Сиэтл Саундерс» (2:0).

Россиянин пересекся у поля с известным английским нападающим Уэйном Руни, который пригласил его в раздевалку «Ди Си Юнайтед». Там хоккеисты и футболисты сделали совместное фото, а Руни подписал для Овечкина футболку.

Отметим, что Руни и Овечкин уже встречались в прошлом году. Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» присутствовал на матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси» (6:3), Тогда после игры Овечкин подарил ему свои клюшки.