Уэйн Гретцки: «Я восхищаюсь Овечкиным»

Знаменитый хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, какое влияние капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оказал на хоккей. Они дали совместное интервью в рамках специального проекта НХЛ.

— Вингеру трудно иметь влияние на всю команду. Сложнее, чем центральному нападающему. В истории хоккея было всего несколько таких ребят: Горди Хоу, Бобби Орр, Майк Босси, Ги Лефлер — парни, которые изменили игру. Я помню, как пять лет назад меня спрашивали: «Как ты думаешь, Алекс Овечкин должен проводить две минуты в большинстве?» Сказал: «Конечно, он должен это делать — выходить в каждом большинстве. Именно это он и делает.

Овечкин генерирует нападение и создает моменты для каждого из своих товарищей по команде. Я сказал это своему сыну на днях: «Они точно знают, где он будет. Точно знают, что он собирается делать. И он по-прежнему забивает 60 голов в год. Это что-то особенное».

Я восхищаюсь им. Мне нравится смотреть, как Александр играет. Думаю, что он оказал огромное влияние на нашу игру в положительную сторону.