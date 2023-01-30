Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки высказался о российском форварде «Вашингтона» Александре Овечкине. Он подчеркнул: важен не рекорд по голам в НХЛ, а командные достижения.

«Забудьте об этом рекорде, я так рад, что он выиграл Кубок Стэнли. Самое главное в этой игре — выиграть чемпионат, верно? Все это ничего не значит, если ты не выиграешь титул. А во-вторых, как хорошо он относится к людям, как хорошо он относится к СМИ, к сообществу и своей родной стране! Он просто замечательный молодой человек, и, послушайте, он заслуживает всех похвал и почестей, которые он получает. Я очень счастлив быть рядом с парнем, у которого есть шанс побить мой рекорд. Это не изменит мою жизнь, это пойдет на пользу НХЛ. Это все, что имеет значение», — приводит слова Гретцки NBC Sports Washington.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб) и уступает лишь Гретцки (894). В текущем сезоне россиянин провел 51 игру и набрал 54 (32+22) очка.

Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году и стал обладаталем Кубка Стэнли только в 2018-м. Гретцки становился чемпионом НХЛ с «Эдмонтоном» четыре раза (1984, 1985, 1987, 1988).