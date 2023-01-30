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Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки высказался о российском форварде «Вашингтона» Александре Овечкине. Он подчеркнул: важен не рекорд по голам в НХЛ, а командные достижения.

«Забудьте об этом рекорде, я так рад, что он выиграл Кубок Стэнли. Самое главное в этой игре — выиграть чемпионат, верно? Все это ничего не значит, если ты не выиграешь титул. А во-вторых, как хорошо он относится к людям, как хорошо он относится к СМИ, к сообществу и своей родной стране! Он просто замечательный молодой человек, и, послушайте, он заслуживает всех похвал и почестей, которые он получает. Я очень счастлив быть рядом с парнем, у которого есть шанс побить мой рекорд. Это не изменит мою жизнь, это пойдет на пользу НХЛ. Это все, что имеет значение», — приводит слова Гретцки NBC Sports Washington.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб) и уступает лишь Гретцки (894). В текущем сезоне россиянин провел 51 игру и набрал 54 (32+22) очка.

Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году и стал обладаталем Кубка Стэнли только в 2018-м. Гретцки становился чемпионом НХЛ с «Эдмонтоном» четыре раза (1984, 1985, 1987, 1988).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 49 32 17 72
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 52 26 26 58
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 50 15 35 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 38 12 81
2 Торонто 51 31 20 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 49 23 26 49
8 Монреаль 50 20 30 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 51 31 20 63
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 50 23 27 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 52 28 24 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
Результаты / календарь
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Каролина – Бостон
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