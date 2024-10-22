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Гретцки уверен, что Овечкин побьет его снайперский рекорд: «Это вопрос времени»

Алина Савинова
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Уэйн Гретцки.
Фото Global Look Press

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки считает, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рано или поздно побьет его рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Гретцки забросил 894 шайбы в североамериканской лиге за карьеру. На счету Овечкина — 854 гола. Ранее российский игрок признался, что канадец поддерживает его в гонке за снайперским рекордом.

Александр Овечкин в&nbsp;матче против &laquo;Нью-Джерси&raquo;. «Российская звезда известна своим мастерством забивать». Реакция на 854-й гол Овечкина в НХЛ

«Это всего лишь вопрос времени — в конце нынешнего года, в начале следующего, в любое время. Я хочу сказать, что он отличный игрок. Он великолепный бомбардир. Посмотрите на таких парней, как Бретт Халл, Марио Лемье, Майк Босси. Они не промахивались по воротам. Если ты промахиваешься, то не можешь забить. Ови, Босси, Яри Курри, Бретт Халл — они никогда не промахиваются мимо ворот. И это отличает великого бомбардира от хороших бомбардиров», — цитирует Гретцки пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ 39-летний Овечкин провел четыре матча за «Вашингтон», в которых набрал 4 (1+3) очка.

Российский хоккеист выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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