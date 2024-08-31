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31 августа, 23:58

Уэйн Гретцки прокомментировал смерть нападающего «Коламбуса» Джонни Годро

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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал смерть нападающего «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэттью в результате ДТП.

«Джанет, я и вся наша семья опустошены этой бессмысленной трагедией. Мы направляем нашу любовь, мысли и молитвы семье Годро. Мы потеряли двух замечательных молодых людей, которых любили и которые имели огромное влияние как на льду, так и за его пределами. Джонни и Мэттью, вас всегда будут помнить и будут по вам скучать», — написал Гретцки в социальных сетях.

В пятницу, 30 августа, стало известно о том, что 31-летний хоккеист вместе с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем. Спустя 11 часов после случившегося «Коламбус» подтвердил трагическое событие.

В минувшем сезоне Годро провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.

Джонни Годро
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
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