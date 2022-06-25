Гретцки проголосовал за Овечкина в выборах символической сборной сезона в НХЛ

Лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки проголосовал за нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в выборах символической сборной сезона-2021/22 в НХЛ.

Гретцки принял участие в голосовании Ассоциации хоккейных журналистов (PHWA) на правах аналитика телеканала TNT.

Каждый из журналистов должен был выбрать по три хоккеиста на каждую позицию. Гретцки включил в свою тройку лучших левых нападающих сезона Овечкина, Джонни Годро («Калгари») и Джонатана Юбердо («Флорида»).

Овечкин занял четвертое место в голосовании на своей позиции, 21 журналист из 192 включил россиянина в свой список. В первую символическую сборную сезона-2021/22 вошел Джонатан Юбердо, во вторую команду попал Джонни Годро.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин занял 16-е место в списке лучших бомбардиров, на его счету 50 голов и 40 результативных передач в 77 матчах. В таблице лучших снайперов форвард стал четвертым, уступив лишь Остону Мэттьюсу (60), Леону Драйзайтлю (55) и Крису Крайдеру (52).

По итогам сезона-2021/22 Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У 36-летнего хоккеиста 780 шайб в 1274 матчах в лиге. Выше него находятся только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

В плей-офф-2021/22 Овечкин набрал 6 (1+5) очков в 6 матчах. «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде» (счет в серии — 2-4).