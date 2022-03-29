Последний гол в карьере Гретцки: за его рекордом теперь гонится Овечкин

Уэйн Гретцки забил последний гол в карьере 23 года назад и установил рекорд НХЛ

29 марта ровно 23 года назад нападающий Уэйн Гретцки забил свой последний гол в НХЛ, выступая за «Рейнджерс». Он поразил ворота другой команды из Нью-Йорка — «Айлендерс».

Для знаменитого канадского форварда этот гол стал 894-м в картере. По этому показателю он до сих удерживает первое место в истории НХЛ.

После него идут Горди Хоу (801) и действующий игрок «Вашингтона» Александр Овечкин (772).

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером.