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Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока, ему наложили 20 швов

10:38
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Легендарный нападающий Уэйн Гретцки несколько дней назад упал в обморок. По его словам, он просто рухнул на пол.

— Несколько дней назад я утром пил кофе с женой и детьми. Увидев знакомого, я встал и хотел поздороваться, но потом просто потерял сознание и рухнул на пол, — цитирует Гретцки The Athletic. - Нам пришлось поехать в больницу университета Альберты, где я прошел полное обследование, начиная с головного мозга и до сердца. Мне пришлось наложить 20 швов на подбородке и четыре или пять на глазу.

Мне показалось, что кто-то подложил наркотики в мой кофе. Однако выяснилось, что из-за обезвоживания я вырубился. Пока что я еще болею, но через пару недель буду полностью в порядке.

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