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Уэйн Гретцки покинул пост вице-президента «Эдмонтона»

23:05
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Знаменитый хоккеист Уэйн Гретцки сообщил, что покидает пост вице-президента «Эдмонтона».

«С огромным уважением хотел бы сообщить, что я решил покинуть пост вице-президента «Эдмонтона» с сегодняшнего дня. «Ойлерз», их болельщики и город Эдмонтон многое значили для меня и моей семьи на протяжении более 40 лет, и этому не суждено закончиться. Учитывая пандемию и другие события в жизни, я понял, что не смогу уделять необходимое количество времени этой организации мирового уровня», — написал Гретцки в Twitter 25 мая.

Гретцки — лучший бомбардир, снайпер и ассистент в истории НХЛ.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/WayneGretzky/status/1397278459840372742

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