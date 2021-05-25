Уэйн Гретцки покинул пост вице-президента «Эдмонтона»

Знаменитый хоккеист Уэйн Гретцки сообщил, что покидает пост вице-президента «Эдмонтона».

«С огромным уважением хотел бы сообщить, что я решил покинуть пост вице-президента «Эдмонтона» с сегодняшнего дня. «Ойлерз», их болельщики и город Эдмонтон многое значили для меня и моей семьи на протяжении более 40 лет, и этому не суждено закончиться. Учитывая пандемию и другие события в жизни, я понял, что не смогу уделять необходимое количество времени этой организации мирового уровня», — написал Гретцки в Twitter 25 мая.

Гретцки — лучший бомбардир, снайпер и ассистент в истории НХЛ.