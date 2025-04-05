Гретцки: «Овечкин сделал многое и для хоккея, и для «Вашингтона», и для России»

Экс-нападающий сборной Канады Уэйн Гретцки прокомментировал 894-й гол Александра Овечкина в НХЛ. 39-летний россиянин оформил дубль в игре с «Чикаго» (5:3) и повторил снайперский рекорд Гретцки.

«В этом и есть хоккей. Алекс сделал многое и для игры, и для «Вашингтона», многое для своей страны, это прекрасно, я горжусь им. Горжусь тем, чего он добился, и вы знаете, именно такие великие спортсмены делают нашу игру такой особенной и что еще важнее, насколько эти люди прекрасны. Кажется, что он любит такие моменты, разве не так? Это и делает его суперзвездой, верно? Он особенный.

Знаете, когда Мессье закончил, Хоу закончил, Лемье и Орр тоже закончили, мы подумали: «Окей, но что теперь будет с хоккеем?», тогда появились Сидни Кросби и Алекс Овечкин. Сейчас у нас есть Макдэвид, Маккиннон, Мэттьюс. Наша игра становится лучше, и это делает ее особенной», — сказал Гретцки.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

