Гретцки назвал невероятным темп Макдэвида и сравнил его влияние с собственной эпохой в НХЛ

Легенда НХЛ Уэйн Гретцки высоко оценил выступление Коннора Макдэвида в этом сезоне. Знаменитый канадец считает, что капитан «Эдмонтона» демонстрирует выдающийся хоккей и оказывает огромное влияние не только на свою команду, но и на весь город.

«Это невероятно. Прежде всего, он замечательный молодой человек. Очевидно, что он великий хоккеист, а то, что он делает, по-настоящему удивительно. Сегодня спортсмены, а я говорю это с большим уважением, со временем экипировка становится лучше, спортсмены — крупнее и сильнее, игра развивается, и все это идет ей на пользу. То, что он делает сейчас, просто невероятно. И, что еще важнее, он замечательный человек. То, что он делает для своей команды, для хоккея и для города Эдмонтона, сейчас не имеет равных», — сказал Гретцки в интервью сайту НХЛ.

Макдэвид набрал 58 (13+45) очков в 26 матчах регулярного чемпионата-2026/27. При сохранении нынешней результативности он может завершить сезон с 187 очками за 84 игры.

Гретцки остается единственным хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 200 очков за один регулярный чемпионат. В сезоне-1985/86 он набрал 215 (52+163) очков в 80 матчах за «Эдмонтон». Кроме того, канадец записал на свой счет 212 очков в сезоне-1981/82, 208 — в сезоне-1984/85 и 205 — в сезоне-1983/84.

Второе место в историческом рейтинге принадлежит Марио Лемье, который набрал 199 очков в сезоне-1988/89 за «Питтсбург». Лучший результат Макдэвида пока составляет 153 очка (64+89) в сезоне-2022/23.