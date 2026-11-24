Гретцки назвал невероятным темп Макдэвида и сравнил его влияние с собственной эпохой в НХЛ
Легенда НХЛ Уэйн Гретцки высоко оценил выступление Коннора Макдэвида в этом сезоне. Знаменитый канадец считает, что капитан «Эдмонтона» демонстрирует выдающийся хоккей и оказывает огромное влияние не только на свою команду, но и на весь город.
«Это невероятно. Прежде всего, он замечательный молодой человек. Очевидно, что он великий хоккеист, а то, что он делает, по-настоящему удивительно. Сегодня спортсмены, а я говорю это с большим уважением, со временем экипировка становится лучше, спортсмены — крупнее и сильнее, игра развивается, и все это идет ей на пользу. То, что он делает сейчас, просто невероятно. И, что еще важнее, он замечательный человек. То, что он делает для своей команды, для хоккея и для города Эдмонтона, сейчас не имеет равных», — сказал Гретцки в интервью сайту НХЛ.
Макдэвид набрал 58 (13+45) очков в 26 матчах регулярного чемпионата-2026/27. При сохранении нынешней результативности он может завершить сезон с 187 очками за 84 игры.
Гретцки остается единственным хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 200 очков за один регулярный чемпионат. В сезоне-1985/86 он набрал 215 (52+163) очков в 80 матчах за «Эдмонтон». Кроме того, канадец записал на свой счет 212 очков в сезоне-1981/82, 208 — в сезоне-1984/85 и 205 — в сезоне-1983/84.
Второе место в историческом рейтинге принадлежит Марио Лемье, который набрал 199 очков в сезоне-1988/89 за «Питтсбург». Лучший результат Макдэвида пока составляет 153 очка (64+89) в сезоне-2022/23.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|26
|20
|6
|43
|2
|Нью-Джерси
|27
|19
|8
|38
|3
|Айлендерс
|26
|13
|13
|31
|4
|Рейнджерс
|26
|14
|12
|29
|5
|Филадельфия
|29
|10
|19
|26
|6
|Вашингтон
|24
|12
|12
|24
|7
|Питтсбург
|26
|9
|17
|20
|8
|Коламбус
|24
|9
|15
|19
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|28
|17
|11
|37
|2
|Тампа-Бэй
|26
|16
|10
|34
|3
|Флорида
|27
|15
|12
|33
|4
|Монреаль
|27
|14
|13
|32
|5
|Бостон
|25
|15
|10
|31
|6
|Баффало
|26
|11
|15
|26
|7
|Торонто
|28
|10
|18
|24
|8
|Детройт
|26
|10
|16
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|18
|10
|42
|2
|Колорадо
|26
|16
|10
|35
|3
|Нэшвилл
|26
|14
|12
|34
|4
|Даллас
|26
|16
|10
|34
|5
|Виннипег
|28
|14
|14
|32
|6
|Сент-Луис
|27
|14
|13
|31
|7
|Юта
|28
|14
|14
|31
|8
|Чикаго
|26
|10
|16
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|29
|18
|11
|40
|2
|Вегас
|28
|16
|12
|37
|3
|Сиэтл
|24
|12
|12
|26
|4
|Сан-Хосе
|29
|12
|17
|26
|5
|Анахайм
|28
|12
|16
|25
|6
|Калгари
|28
|11
|17
|24
|7
|Лос-Анджелес
|24
|10
|14
|22
|8
|Ванкувер
|28
|6
|22
|13
|29.11
|00:05
|Вегас – Монреаль
|6 : 2
|29.11
|02:00
|Флорида – Тампа-Бэй
|1 : 2
|29.11
|03:00
|Рейнджерс – Калгари
|1 : 0
|29.11
|03:00
|Сент-Луис – Вашингтон
|1 : 4
|29.11
|03:00
|Питтсбург – Торонто
|3 : 2 ОТ
|29.11
|03:00
|Каролина – Оттава
|3 : 2
|29.11
|03:00
|Детройт – Нэшвилл
|2 : 3
|29.11
|03:00
|Нью-Джерси – Виннипег
|2 : 1
|29.11
|03:30
|Филадельфия – Айлендерс
|1 : 2
|29.11
|04:00
|Даллас – Юта
|7 : 4
|29.11
|05:00
|Лос-Анджелес – Анахайм
|5 : 4
|29.11
|05:00
|Колорадо – Сан-Хосе
|6 : 3
|29.11
|06:00
|Сиэтл – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|29.11
|23:00
|Чикаго – Миннесота
|- : -