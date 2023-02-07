Гретцки: «Когда Овечкин побьет мой рекорд по голам, надеюсь быть одним из первых, кто пожмет ему руку»

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки заявил, что будет рад поздравить российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, когда он побьет его рекорд по количеству забитых шайб в НХЛ.

«За Овечкиным слежу очень давно. У него невероятное хоккейное чутье и физические параметры. Два других игрока на этом уровне — Горди Хоу и Марк Мессье. Приятно обновлять рекорды, но это ничто по сравнению с завоеванием Кубка Стэнли. Горжусь всем, чего Ови добился в своей карьере. Когда Овечкин побьет мой рекорд по голам, надеюсь быть одним из первых, кто пожмет ему руку», — заявил Гретцки в документальном фильме от ESPN про Овечкина.

37-летний нападающий в текущем сезоне провел за «Кэпиталз» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 812 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).