Удивительный предматчевый ритуал партнеров Овечкина. Что они творят?
07:26
«Коламбус» в регулярном чемпионате НХЛ дома обыграл «Вашингтон» — 3:0. Перед началом встречи форварды гостей Ти Джей Оши и Том Уилсон продемонстрировали необычный предматчевый ритуал с элементами бейсбола.
Оши ударил Тома по заднице, размахнувшись словно заправский бэттер, а потом доломал клюшку о колено.
Broken bat home run— Washington ?? Capitals (@Capitals) December 17, 2019
cc: @Nationals @TJOshie77 x @tom_wilso pic.twitter.com/laQL0CgJ0x
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