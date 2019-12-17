Удивительный предматчевый ритуал партнеров Овечкина. Что они творят?

«Коламбус» в регулярном чемпионате НХЛ дома обыграл «Вашингтон» — 3:0. Перед началом встречи форварды гостей Ти Джей Оши и Том Уилсон продемонстрировали необычный предматчевый ритуал с элементами бейсбола.

Оши ударил Тома по заднице, размахнувшись словно заправский бэттер, а потом доломал клюшку о колено.

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