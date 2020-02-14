Удивительный буллит Панарина. Видео

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин реализовал свою попытку в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». Россиянин мастерски переиграл голкипера. Однако у «Уайлд» возникли вопросу по движениям нападающего, поэтому судьям пришлось посмотреть видеоповтор, чтобы защитать взятие ворот.

#PlayLikeANewYorkers Artemi Panarin shootout goal was reviewed — good goal pic.twitter.com/HM3ulw6HZ1 — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 14, 2020