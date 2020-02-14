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Удивительный буллит Панарина. Видео

07:39
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин реализовал свою попытку в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». Россиянин мастерски переиграл голкипера. Однако у «Уайлд» возникли вопросу по движениям нападающего, поэтому судьям пришлось посмотреть видеоповтор, чтобы защитать взятие ворот.

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